Кострома, , 15:11 — REGNUM Прокуратура Костромы добивается от департамента здравоохранения Костромской области выплат для медиков, участвующих в вакцинации населения. Иск об этом поступил в Свердловский районный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Наталья Диева

Речь идёт о пяти работниках Окружной больницы Костромского округа №1, которые не получили положенных по закону стимулирующих выплат с декабря 2021 года. Всего им не начислили 413 тысяч рублей, сумма задолженностей варьируется от 32 до 202 тысяч рублей.

В иске сообщается, что работники и прокуратура «неоднократно» обращалась по этому вопросу в депздрав, однако не нашли понимания. Первое заседание по делу будет назначено в ближайшее время.

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