Москва, 27 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, который будет способствовать устойчивому развитию сельскохозяйственной кооперации, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Документ определяет дополнительный источник фонда финансовой взаимопомощи. Это позволит более эффективно использовать средства сельскохозяйственной кооперации, перебрасывая их от кооперативов, которые имеют свободные средства тем, кто нуждается.

Также закон исключает из обязанностей страхование риска невозврата займа по случаю смерти или потери трудоспособности заемщика. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) ранее пояснил, что благодаря нововведению, займы, которые будут выдаваться сельхозкооперативами, станут дешевле.

Кроме того, документ синхронизирует сроки распределения финансовых результатов со сроками проведения общего собрания сельхозкооперативов.