Москва, 27 сентября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Деятели культуры, которые в последнее время проявляют антигосударственную позицию, должны быть лишены выплат по авторским правам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, в соответствии с Гражданским кодексом РФ выплачиваются отчисления за использование авторских материалов, и эти деньги получают даже те, кто высказывается против свой страны.

«В связи с этим фракция предлагает рассмотреть возможность протокольного поручения комитету Госдумы по вопросу собственности на предмет изучения приостановки выплат авторам этих денежных средств. Это не значит, что денежные средства не должны взиматься. Они должны резервироваться в данных организациях», — сказал Новичков.