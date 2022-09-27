Токио, 27 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. На базу ВМС США Йокосука в японской префектуре Канагава, которая находистя по соседству с Токио, прибыл американский эсминец УРО DDG-1000 типа Zumwalt. Об этом 27 сентября сообщает командования ВМС США в Японии на своей странице в одной из соцсетей.

Official U.S. Navy Page Эсминец Zumwalt ВМС США

При этом информация о том, в течение какого времени на указанной базе будет дислоцироваться названный американский эсминец, не уточняется.

При этом в апреле 2022 года ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем Abraham Lincoln, на протяжении декады проводила крупномасштабные учения с японскими военными кораблями в акваториях Восточно-Китайского и Японского морей

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября премьер-министр Японии Фумио Кисида поддержал предложение американской стороны расширить Совет Безопасности ООН новыми членами.