Кишинёв, 27 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Молдавский бизнесмен, скрывающийся от правосудия в Израиле, лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор призвал учителей и медиков в Молдавии прийти на протестный митинг в Кишинёве, анонсированный на 2 октября.

partidulsor. md Акция протеста сторонников партии «Шор» в Кишинёве

«Вы — люди, о ком государство должно заботиться в первую очередь. Вы все прекрасно знаете, что я сейчас нахожусь в Израиле. В Израиле средняя зарплата учителя €3000, врача — €10 000. Посмотрите, во что превратило государство вашу жизнь. Вы живёте от получки до получки. Вы не то что не откладываете, вы пытаетесь выжить», — заявил Шор.

Он отметил, что ситуация в Молдавии при действующей власти будет только хуже, платить за коммунальные услуги придётся всё больше. По мнению политика, для выживания жителям страны придётся брать кредиты.

Шор напомнил о невыполненных предвыборных обещаниях действующего президента Майи Санду и партии «Действие и справедливость», которая стала правящей. Он призвал учителей и медиков поддержать акцию протеста, чтобы добиться перемен.

Напомним, «Шор» после митинга 18 сентября начала бессрочную акцию протеста. Возле правительственных зданий был разбит палаточный город на 200 палаток. Протестующие заявляют, что не уйдут, пока не добьются досрочных парламентских и президентских выборов. По воскресеньям там проходят митинги.