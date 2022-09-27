Москва, 27 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены проблемами с обеспечением вещевым довольствием и аптечками мобилизованных, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Пресс-служба Московского Экономического Форума Михаил Делягин

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«Социальная напряженность по этому поводу: не у всех есть деньги на эти товары, может уже приобрести политический характер», — заявил депутат Госдумы от СРЗП депутат Госдумы Михаил Делягин в ходе пленарного заседания.

Он и депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП) выступили с протокольным поручением комитету Госдумы по обороне запросить у Минобороны информацию о нормативах обеспечения вещевым довольствием и медикаментами, и как эти нормативы соотносятся с реальными потребностями войск сегодня.

Также парламентарии просят запросить информацию у Минобороны по уровню обеспечения вещевым довольствием и медикаментами подразделений, а у правительства — сведения о том, кто отвечает за все это.