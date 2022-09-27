Путин и Лукашенко продолжат переговоры 27 сентября в Сочи
Сочи, Краснодарский край, 27 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 сентября продолжит переговоры в Сочи с главой Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко
«Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко», — сказал Песков.
На вопрос о том, обсуждали ли лидеры проект соглашения о кредите Минску на $1,5 млрд для импортозамещения, он ответил, что «переговоры продолжаются ещё сегодня».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи.