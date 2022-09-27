Севастополь, , 12:59 — REGNUM Торжественные проводы жителей Севастополя и Республики Крым, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, состоялись в Севастополе 27 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя Телеграм-канал Сергея Аксёнова

Мобилизованным гражданам предстоит пройти боевое слаживание, затем они отправятся в ряды воинских частей и подразделений.

«Перед нашими земляками стоит важнейшая задача, поставленная президентом, — защита национальных интересов России и помощь братскому народу [территории бывш. УССР] в освобождении от коричневой нечисти. Защита не только русских, русскоговорящих жителей Донбасса, но и тех, кто на [территории бывш. УССР] восемь лет терпел унижения, а сейчас находится под обстрелами», — написал глава Крыма Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

Глава Крыма уточнил, что регион, при помощи бизнеса, обеспечит военнослужащих полной экипировкой — в том числе, современными бронежилетами, кевларовыми шлемами, средствами связи, спальными мешками, теплой обувью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы Крыма и Севастополя заявили о завершении процесса по частичной мобилизации граждан.