Севастополь, 27 сентября 2022, 12:59 — REGNUM Торжественные проводы жителей Севастополя и Республики Крым, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, состоялись в Севастополе 27 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мобилизованным гражданам предстоит пройти боевое слаживание, затем они отправятся в ряды воинских частей и подразделений.
Глава Крыма уточнил, что регион, при помощи бизнеса, обеспечит военнослужащих полной экипировкой — в том числе, современными бронежилетами, кевларовыми шлемами, средствами связи, спальными мешками, теплой обувью.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы Крыма и Севастополя заявили о завершении процесса по частичной мобилизации граждан.