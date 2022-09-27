Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В первый день текущей рабочей недели, 26 сентября, в Финляндию через сухопутные пункты пропуска въехали 7743 жителя России. Об этом 27 сентября сообщается в Twitter-аккаунте пограничной службы Финляндии.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«7743 россиянина въехали через сухопутную границу. 3662 россиянина выехали через сухопутную границу», — сказано в публикации в социальной сети.

Там добавили, что движение на границе до сих пор оживлённое, но по сравнению с выходными, на которые пришёлся пик въезда граждан РФ, оно уменьшилось. Большая часть въехавших жителей России использует границу с Финляндией для дальнейшего следования в другие страны.

Добавим, что по словам начальника пункта пропуска Ваалимаа (напротив пункта Торфяновка со стороны России) Юсси Пеккала, большая часть приезжающих — это не те, кто пытается избежать частичной мобилизации.

Напомним, что ранее в один из будней дней границу для выезда в Финляндию пересекли 989 легковых транспортных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе с Финляндией за сутки оформили почти тысячу машин на выезд из РФ