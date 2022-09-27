Иркутск, , 12:58 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 27 сентября, в ходе внеочередного заседания антитеррористической комиссии, рассмотрел вопрос по выработке дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования региона.

Охрана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщает телеграм-канал правительства Приангарья, принято решение до 10 октября провести в внеочередные заседания антитеррористических комиссий муниципальных образований с рассмотрением вопросов защищенности дошкольных, школьный, средних и высших профессиональных учебных заведений.

«Мы готовы дофинансировать из областного бюджета затраты, которые несут муниципальные образования с точки зрения установки физической охраны, кнопок вызова и систем оповещения. Техникумы и колледжи мы также профинансируем. В ходе тренировок в образовательных организациях также до 10 октября должны быть выявлены все недостатки, в том числе по качеству услуг охранных предприятий, и коллеги из муниципалитетов подготовят свои предложения по усилению мер антитеррористической защищенности», — резюмировал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, связи со стрельбой в школе №88 Ижевска, где злоумышленник застрелил много людей, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обнародовал в своем телеграм-канале соболезнование.

Читайте также: Стрельба в школе: Иркутск скорбит вместе с Ижевском