Донецк, 27 сентября 2022, 12:58 — REGNUM Киевские каратели вновь обстреляли шахту Изотова в Горловке, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 12:25 боевики ВСУ выпустили по шахте пять снарядов калибра 152 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 сентября киевские каратели дважды обстреляли шахту Изотова в Горловке Донецкой Народной Республики.
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