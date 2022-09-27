Донецк, , 12:58 — REGNUM Киевские каратели вновь обстреляли шахту Изотова в Горловке, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:15 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (шахта Изотова): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:25 боевики ВСУ выпустили по шахте пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 сентября киевские каратели дважды обстреляли шахту Изотова в Горловке Донецкой Народной Республики.

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