Уфа, 27 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. 384 км участков автодорог регионального и межмуниципального значения намерены отремонтировать в 2022 году в Башкирии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Ремонт дорог

Сообщается, что в Давлекановском районе специалисты отремонтировали два участка автотрассы «М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки» общей протяженностью 14 км. Работы на этих объектах проходили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что специалисты устранили колейность, выполнили устройство покрытия и выравнивающего слоя, сделали примыкания, произвели укрепление обочин, нанесли дорожную разметку, в том числе осевую из термопластика.

«Всего в 2022 году планируется отремонтировать 384 км участков дорог регионального и межмуниципального значения и девять мостов общей протяженностью более 455 погонных метров», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства БашкирииАлександра Булушева.

Сообщается, что в 2023 году в Давлекановском районе намерены отремонтировать еще один участок этой же автотрассы протяженностью четыре километра.

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