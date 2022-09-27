Архангельск, 27 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Архангельской области не выявлено случаев незаконного призыва по частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«У нас в регионе до сегодняшнего дня не выявлено ни одного случая, когда под призыв попал тот, кто не должен сейчас быть призван. Проверяем все списки вместе с военкоматами, в работу вовлечены сотрудники правительства. Получить повестку — не всегда значит попасть под призыв. Строго следим, чтобы тот, кто получил повестку из военкомата, но при этом ни по возрасту, ни по здоровью, ни по месту работы, ни по военно-учетной специальности не подпадает под частичную мобилизацию, не был призван. Прошу жителей Архангельской области: не молчите, сообщайте, если считаете, что призыв в отношении вас происходит с нарушением законодательства. Обязательно разберёмся», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области выявлены единичные ошибки при мобилизации.