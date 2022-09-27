Чебоксары, 27 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Чувашии предлагается изменить размер ставок субсидий, касающихся производства зерновых культур. Если за счёт федеральный средств сейчас он составляет 350 руб/т, то в новой редакции ставка увеличена до 470,66 руб/т и 2000 руб/т в зависимости от года урожая. Соответствующий проект приказа, разработанный минсельхозом республики, внесён на общественные обсуждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Погожев ИА REGNUM Помол зерна

В проекте представлены размеры ставок субсидий на возмещение аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Их предлагается утвердить в размере 470,66 рублей на 1 тонну реализованных зерновых культур урожая 2021 года и в размере 2000 рублей на 1 тонну реализованных зерновых культур, за исключением зерновых культур урожая 2021 года.

Данные средства выделяются из федерального бюджета. Приказ предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Одновременно предлагается признать утратившим силу аналогичный приказ, принятый в ноябре 2021 года. Отметим, что в настоящее время размер ставки федеральной субсидии производителям зерновых культур составляет из средств 350 рублей за 1 тонну.

Отметим, ранее глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов заявлял, что стоимость пшеницы четвёртого класса составляет 10 100 рублей за одну тонну, или 58% к уровню цен прошлого года, пшеницы пятого класса — 8 тыс. рублей за тонну, ржи — 9 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , на 19 сентября план по сбору зерновых и зернобобовых культур в Чувашии выполнили на 98,5%, намолочено 985,9 тыс. тонн зерна при урожайности 33 ц/га.