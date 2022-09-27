Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. На Камчатку из Москвы в рамках программы «Земский доктор» приехал молодой врач-уролог Михаил Русаков. Он уже приступил к работе в Елизовской поликлинике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Publicdomainpictures.net Врач

Читайте также: Врачи начали возвращаться в Туву

«Выбор это был не спонтанный, осознанный. С супругой выбирали разные регионы. Хотелось переворот в жизни, вытащить себя из более комфортной сферы, поместить в новые условия, чтобы простимулировать себя для какого-то нового развития. И в процессе переговоров по поводу работы со мной была в контакте главврач. Помогали в плане организации моего переезда. Был приятно удивлен, когда мне организовали встречу в аэропорту. Нас встретили, помогли заселиться на первое время, когда обосновались, то подыскали себе жилье. Все положенные по программе выплаты тоже быстро оформились», — рассказал Михаил Русаков.

До конца года на Камчатку по программе «Земский доктор» должны приехать ещё 22 врача и пять специалистов среднего звена.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о положительных результатах в борьбе с оттоком медицинских кадров из республики.