Рабат, , 12:57 — REGNUM Вооружённые силы Марокко заключили соглашение с израильской частной фирмой Blue Bird AeroSystems на поставку партии беспилотников-разведчиков. Об этом 27 сентября сообщает Hespress.

Беспилотники Marion Doss

По данным журналистов, контракт был заключён в рамках оборонной стратегии Марокко, направленной на укрепление связей с Израилем в сфере безопасности.

Отмечается, что речь идёт о беспилотниках Blue Bird Wander, предназначенных для ведения разведки на больших дистанциях и способных находиться в небе не менее 52 часов.

Ранее сообщалось о том, что компания Israel Aerospace Industries (IAI) планирует развернуть в Марокко производственную линию по производству беспилотников-камикадзе Harop.