Великий Новгород, 27 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин провел совещание на тему частичной мобилизации в регионе и призвал подчиненных быть справедливыми и внимательными, чтобы «мажорам» не удалось «отмазаться», сообщили 27 сентября в пресс-службе главы региона.

t. me/novgorodinfo Губернатор Новгородчины Андрей Никитин на совещании

Напомним, 21 сентября президент РФ объявил о начале частичной мобилизации. Глава Новгородской области на очередном совещании с подчиненными дал поручение обеспечить работу призывных комиссий в части медобследования.

«Чтобы у нас не было случаев призыва людей с тяжелыми или хроническими заболеваниями. Они должны быть полностью исключены, — указал глава региона заместителю председателя регионального правительства Анне Тимофеевой добавив, что также важно, чтобы эта работа проводилась в справедливом ключе.

«Особое внимание обращайте на разного рода справки, с которыми призывники приходят в призывные пункты, особенно выданные после февраля этого года. Не должно быть ситуации, что у нас ребята из городов и поселков пойдут служить, а так называемые «мажоры» будут отмазываться», — подчеркнул Андрей Никитин.

Уполномоченному по правам человека в регионе Анатолию Бойцеву губернатор поставил задачу обеспечить в случае необходимости помощь и разъяснения для мужчин или их семей, которые будут мобилизованы в нарушение указа президента и документов Министерства обороны РФ.

«Каждая семья должна понимать, что происходит, должна понимать, на какую поддержку она может рассчитывать», — уточнил Никитин.

Еще один важный вопрос, затронутый на совещании — проведение мобилизации граждан с учетом распределения по отраслям экономики.

«Пропорциональное количество занятых должно быть распределено по отраслям. Чтобы не было ситуаций, когда с какого-то предприятия призвали половину коллектива. Надо делать все равномерно», — подчеркнул глава региона

Разъяснения должны получить и жители области, работающие на средства какого-либо гранта или социального контракта. Губернатор обратил внимание на необходимость проработки вопроса по продлению использования таких средств и необходимой отчетности.