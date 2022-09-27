Устал смотреть в глаза детям из Донецка и Луганска — доброволец из ЕАО
Биробиджан, 27 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Житель Еврейской автономии Игорь Иванов рассказал, почему мобилизовался по собственному желанию. Доброволец шёл на спецоперацию в защиту Донбасса, чтобы помочь людям, признался он в интервью. Видео с речью военнослужащего опубликовал телеграм-канал правительства региона.
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Он также рассказал, что у него воевал дед, а бабушка ждала его с фронта.
«И также жена ждала меня, что поделать. Наверное у нас в крови это», — считает доброволец.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Игоря Иванова наградил за участие в специальной операции в защиту Донбасса губернатор региона Ростислав Гольдштейн. Ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.