Кишинёв, , 12:49 — REGNUM Иностранным дипломатам, аккредитованным в Молдавии нужно посетить акцию протеста в Кишинёве, чтобы увидеть, как правоохранители нарушают права протестующих. Об этом 27 сентября заявил на брифинге председатель Оргеевского района, один из организаторов протестов от партии «Шор» Дину Цуркану.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

«Приглашаем и зовём на каждый наш митинг представителей дипломатического корпуса, чтобы они лично удостоверились в нарушениях в отношении манифестантов, граждан страны-кандидата в ЕС», — сказал Цуркану.

По его словам, в ходе митинга, который проходил 25 октября, сотрудники полиции якобы толкали и запугивали активистов. Политик подчеркнул, что закон о собраниях позволяет проводить акции, и президент не может их запретить.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября идёт бессрочная акция протеста. Протестующие установили более 200 палаток. По воскресеньям проходят массовые митинги. Организатором акции является партия «Шор».

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