Кишинёв, 27 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Иностранным дипломатам, аккредитованным в Молдавии нужно посетить акцию протеста в Кишинёве, чтобы увидеть, как правоохранители нарушают права протестующих. Об этом 27 сентября заявил на брифинге председатель Оргеевского района, один из организаторов протестов от партии «Шор» Дину Цуркану.

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

«Приглашаем и зовём на каждый наш митинг представителей дипломатического корпуса, чтобы они лично удостоверились в нарушениях в отношении манифестантов, граждан страны-кандидата в ЕС», — сказал Цуркану.

По его словам, в ходе митинга, который проходил 25 октября, сотрудники полиции якобы толкали и запугивали активистов. Политик подчеркнул, что закон о собраниях позволяет проводить акции, и президент не может их запретить.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября идёт бессрочная акция протеста. Протестующие установили более 200 палаток. По воскресеньям проходят массовые митинги. Организатором акции является партия «Шор».