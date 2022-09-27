Красноярск, 27 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил выплатить всем мобилизованным жителям региона по 100 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Уточняется, что материальную помощь может получить гражданин, призванный в рамках частичной мобилизации, либо члены его семьи.

Необходимые нормативно-правовые акты власти края обещают принять 28 сентября на заседании регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября.

Усс на заседании призывной комиссии заявил о том, что следует неукоснительно соблюдать ограничения по призыву, установленные указом президента РФ и министерством обороны.