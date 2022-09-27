Москва, 27 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Вернуться к вопросу восстановления смертной казни на фоне трагедии в Ижевске предложил депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Duma.gov.ru Константин Затулин

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«Вчерашнее убийство в школе, теперь в школе Ижевска, заставляет, как мне кажется, вернуться к вопросу восстановления вопроса о смертной казни», — сказал Затулин.

Он предложил провести неотложные консультации для установления высшей меры наказания по приговору суда для организаторов и исполнителей террористических актов против детей и молодежи в школах, детских садах, больницах, ссузах и вузах, приводящих к массовой гибели людей.