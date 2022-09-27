* запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 27 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Местные источники в Бадахшане сообщают, что Абдул Хамид Муджахид, отколовшийся командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отклонил предложение кари Фасихуддина о капитуляции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

После боев столкновений с людьми этого командира, начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Фасихуддин направил к нему группу представителей бадахшанской знати и старейшин с предложением сдаться.

Муджахид отклонил просьбу Фасихуддина на встрече с посланниками и заявил, что продолжит вооружённую борьбу против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Абдул Хамид Муджахид, один из видных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане, на прошлой неделе отделился от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за внутренних разногласий. Под его командованием находятся десятки боевиков, которые действуют в уезде Яфтфли-Сувла.