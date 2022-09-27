Орел, , 12:46 — REGNUM Уголовное дело по факту исчезновения супругов возбуждено в Орловской области, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 27 сентября.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По предварительным данным следствия, мужчина 1957 года рождения и его супруга 1966 года рождения, проживающие в Заводском районе Орла, 24 сентября на своём автомобиле Kia Soul выехали от своего дома. С этого момента о местонахождении супругов ничего не известно. Установлено, что они не планировали никуда уезжать надолго.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, оперативных и поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших.