Владикавказ, , 12:45 — REGNUM Власти Северной Осетии планируют ввести 27 сентября режим ЧС в районе пункта пропуска через государственную границу России с Грузией «Верхний Ларс». Это станет ответом на сложившуюся ситуацию и мерой обеспечения безопасности населения, так как в последние дни после объявления частичной мобилизации очередь на пересечение границы в сторону выезда из России, значительно выросла.

КПП «Верхний Ларс» © Sputnik

«Скорее всего, мной будет принято решение ввести частично положение чрезвычайной ситуации, развернуть там [в районе КПП] пункт временного размещения, потому что там и женщины, и дети, основа — это мужское население, практически со всех регионов», — заявил глава РСО-Алании Сергей Меняйло в эфире «Соловьев LIVE».

Напомним, по данным таможенной службы на 26 сентября, на границе с Грузией в направлении на выезд из РФ стояла очередь из более 3 тыс. автомашин, в том числе 2600 — легковых. Сегодня, 27 сентября, очередь увеличилась до 5,5 тыс. автомобилей. Причиной такого ажиотажа считают объявление частичной мобилизации.

Многокилометровая очередь движется медленно, из-за чего в районе пункта пропуска «Верхний Ларс» создалась непростая ситуация. Страдают не только находящиеся в очереди водители и пассажиры, но и жители окрестных населенных пунктов.

МВД республики совместно с пограничной службой ФСБ и таможенной службой провели 26 сентября выездное совещание, на котором было решено разрешить пересекать границу в пешем порядке. Кроме того, уже в скором времени на границе будет открыт мобилизационный пункт военкомата. Есть также данные, со ссылкой на Сергея Меняйло, что проезд через КПП закрыли для жителей Северного Кавказа.

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