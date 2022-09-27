Москва, , 12:45 — REGNUM Из банковской системы России был выведен рекордный объем наличности — то же самое касается и рынка ценных бумаг, в то время как инвесторы принимают нерациональные, во многом эмоциональные решения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев, комментируя ситуацию на рынке ценных бумаг РФ.

Ценные бумаги geralt

«В основном экономика оказывает влияние на финансовый рынок, то есть в этой связке по большей части финансовый рынок является зависимой переменной, — сказал Дорофеев. — Обвал рынка ценных бумаг, в том числе и в долговом сегменте, в секторе ОФЗ, негативно сказывается на эффективности и устойчивости системы залогового обеспечения в рамках таких операций, как РЕПО. Снижение рыночной стоимости ценных бумаг приведет к бумажной переоценке балансов финансовых организаций, убыткам физических и юридических лиц. Высокая волатильность на фондовом рынке приведет к стандартным последствиям: снижению ликвидности, оттоку капитала с рынка».

По его словам, из банковской системы РФ уже был выведен рекордный объем наличности.

«То же самое касается и рынка ценных бумаг. Инвесторы принимают нерациональные, во многом эмоциональные, а также частично вынужденные решения, конвертируя ценные бумаги в наличность и выводя их из системы. В экономике такие распродажи приведут к снижению скорости оборота денег, падению спроса, росту цен, что будет связано с новым циклом перестроения цепочек поставок. В общем, нас снова может ждать всплеск рублевой инфляции в четвертом квартале 2022 года и вынужденное поднятие ставки от Банка России», — подытожил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев объяснил, как факторы будут работать на падение российского рынка ценных бумаг.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский рынок ценных бумаг продолжит падать — экономист Дорофеев