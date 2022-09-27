Манила, 27 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Азиатский банк развития заявил 27 сентября, что направит не менее 14 млрд долларов США до 2025 года на программу смягчения продовольственного кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как передает Associated Press.

Adb.org Штаб-квартира Азиатского банка развития

Банк, штаб-квартира которого расположена в Маниле, Филиппины, запланировал комплексную программу поддержки для 1,1 млрд жителей региона, которые недоедают из-за бедности и стремительного роста цен на продукты питания.

«Это своевременный и крайне необходимый ответ на кризис, из-за которого слишком много бедных семей в Азии остаются голодными и погружаются в еще большую нищету», — сказал президент АБР Масацугу Асакава во время ежегодного собрания.

План предусматривает повышение долгосрочной продовольственной безопасности путем поддержки фермерских хозяйств и поставок продовольствия. АБР сообщил, что средства будут направлены как на существующие, так и на новые проекты в области сельского хозяйства, производства и распределения продовольствия, управления водными ресурсами и социальной поддержки.

По словам Асакавы, в краткосрочной перспективе поддержка будет направлена на наиболее уязвимые слои населения, особенно женщин.

Открывая заседание АБР, Асакава отметил, что экономические перспективы ухудшились после начала спецоперации России в б. УССР, резкого роста цен на многие сырьевые товары и более жестких экономических условий, вызванных ростом процентных ставок и ослаблением валют многих развивающихся стран.