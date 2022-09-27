Дераа, Сирия, , 12:46 — REGNUM Неизвестные совершили покушение на мэра города Аль-Масифира в сирийской провинции Дераа. Об этом 27 сентября сообщает официальное информационное агентство SANA.

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По данным журналистов, нападение произошло утром во вторник, 27 сентября. Нападавшие подъехали к машине мэра на мотоцикле, в тот момент, когда он ехал на работу, и открыли огонь из автоматического оружия.

В результате нападения мэр получил тяжёлые ранения и скончался до прибытия медицинской бригады. По предварительным данным, за нападением стоят боевики одной из террористических группировок, действующих в южных районах Сирии.

26 сентября боевики совершили нападение на имама мечети в городе Тафас в провинции Дераа.