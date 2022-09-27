Пекин, 27 сентября 2022, 12:43 — REGNUM Телеграмму с соболезнованиями по поводу нападения на школу №88 в Ижевске, в результате которого погибли 17 человек, включая 11 детей, направил президенту России Владимиру Путину председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 27 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин
Си Цзиньпин

«Мы шокированы произошедшим в Ижевске. От лица правительства и народа КНР, а также от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим», — говорится в послании Си Цзиньпина.

Также председатель КНР попросил российского лидера передать искренние соболезнования родным и близким погибших в результате нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутаты Госдумы по предложению спикера палаты парламента Вячеслава Володина на пленарном заседании минутой молчания почтили память жертв трагедии в школе в Ижевске.