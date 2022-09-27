Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM Авиакомпания Turkish Airlines не будет производить рейсы в Екатеринбург до 31 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте авиаперевозчика.

Самолёт Turkish Airlines Anna Zvereva

Пассажиры, чьи рейсы отменили, могут заменить билеты или вернуть деньги. Для этого необходимо обратиться в кол-центр, или оставить заявку на веб-сайте или мобильном приложении авиакомпании.

Отметим, ранее авиаперевозчик уже временно прекращал полёты в Екатеринбург. Тогда причиной стала пандемия коронавируса.