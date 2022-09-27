Екатеринбург, 27 сентября 2022, 12:59 — REGNUM Авиакомпания Turkish Airlines не будет производить рейсы в Екатеринбург до 31 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте авиаперевозчика.

Самолёт Turkish Airlines
Самолёт Turkish Airlines
Anna Zvereva

Пассажиры, чьи рейсы отменили, могут заменить билеты или вернуть деньги. Для этого необходимо обратиться в кол-центр, или оставить заявку на веб-сайте или мобильном приложении авиакомпании.

Отметим, ранее авиаперевозчик уже временно прекращал полёты в Екатеринбург. Тогда причиной стала пандемия коронавируса.