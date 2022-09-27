Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Авиакомпания Turkish Airlines не будет производить рейсы в Екатеринбург до 31 декабря. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте авиаперевозчика.

Anna Zvereva Самолёт Turkish Airlines

Пассажиры, чьи рейсы отменили, могут заменить билеты или вернуть деньги. Для этого необходимо обратиться в кол-центр, или оставить заявку на веб-сайте или мобильном приложении авиакомпании.

Отметим, ранее авиаперевозчик уже временно прекращал полёты в Екатеринбург. Тогда причиной стала пандемия коронавируса.