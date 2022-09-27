Москва, 27 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В сложившейся ситуации, когда граждане РФ не хотят сильно рисковать, стоимость жилья будет снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

«В течение последних нескольких лет росла стоимость недвижимости, чему в том числе способствовала доступная ипотека, — сказала Ермилова. — Скорее всего, ввиду настоящей ситуации и нежелания граждан в определённой степени рисковать стоимость жилья будет снижаться. Также стоит учесть, что количество квадратных метров возрастёт. Предложения становится всё больше. У граждан есть хороший выбор, поэтому ценовой фактор будет играть существенную роль. По вторичному жилью спрос снизится. Далее снижение цены будет в целом зависеть от ситуации. Вторичная недвижимость, скорее всего, будет дешеветь. Спрос до конца 2022 года будет менее интенсивным, чем классически в этот период года. В начале 2023 года есть возможность для оживления ситуации. Однако, вероятно, активного роста спроса ожидать не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России в среднем по рынку цены на квартиры в новостройках заметно снижаться не будут.