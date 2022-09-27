Улан-Удэ, 27 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор по делу о мошенничестве гендиректору строительной компании, занимавшейся строительством многоквартирного дома в Улан-Удэ. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Строительный кран

По данным следствия, в январе 2017 года готовность объекта не превышала 10%, а работы практически не велись. Несмотря на это, фигурант с декабря 2016 года по март 2017-го ввёл граждан в заблуждение и заключил два договора участия в долевом строительстве на сумму около 2,5 млн. рублей.

«Денежные средства были направлены им на цели, не связанные со строительством многоквартирного дома. В ходе предварительного расследования ущерб потерпевшим погашен в полном объёме», — отметили в ведомстве.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.