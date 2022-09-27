Калужане присоединились к акции «Международные дни наблюдений за птицами»
Калуга, 27 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Лебедя-шипуна, 95 деревенских ласточек, восемь хохлатых чернетей, три больших белых цапли, сорокопута-жулана, подорлика, болотного луня, канюков и зябликов зафиксировал на маршруте по берегам реки Оки и Яченского водохранилища специалист регионального минприроды Юрий Галченков в рамках традиционной акции «Международные дни наблюдения за птицами». Об этом 27 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
Прошлой осенью в акции приняли участие 184 калужанина, которые насчитали 3895 птиц. Основная цель акции международных дней наблюдения за птицами 2022 года, которая продлится до 2 октября — привлечь внимание к миру пернатых и проблемам сохранения их мест обитания. Чтобы принять участие, необходимо переписать всех птиц, встреченных за любой промежуток времени. Эти данные следует передать в координационный центр на сайт www. biodat.ru. В память об этом каждый переписчик получит сертификат от Союза охраны птиц России.