Североморск, Мурманская область, , 12:40 — REGNUM Первая группа североморцев, мобилизованных согласно указу президента России, отправилась в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки сегодня, 27 сентября. Об этом в соцсетях сообщил глава ЗАТО Североморск Олег Прасов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши Герои! В их числе и наш коллега, которого мы накануне проводили всем коллективом. Наши земляки всегда с доблестью отстаивали честь страны. Так было во время Великой Отечественной войны, так есть и сейчас. Спасибо вам за готовность стать на защиту Родины и выполнить свой долг. Стойкости и мужества, вам ребята! Вместе с вашими семьями будем ждать вашего возвращения домой», — написал он на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области под частичную мобилизацию попали порядка тысячи человек.