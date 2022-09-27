Североморск, Мурманская область, 27 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Первая группа североморцев, мобилизованных согласно указу президента России, отправилась в Санкт-Петербург для прохождения специальной подготовки сегодня, 27 сентября. Об этом в соцсетях сообщил глава ЗАТО Североморск Олег Прасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Наши Герои! В их числе и наш коллега, которого мы накануне проводили всем коллективом. Наши земляки всегда с доблестью отстаивали честь страны. Так было во время Великой Отечественной войны, так есть и сейчас. Спасибо вам за готовность стать на защиту Родины и выполнить свой долг. Стойкости и мужества, вам ребята! Вместе с вашими семьями будем ждать вашего возвращения домой», — написал он на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области под частичную мобилизацию попали порядка тысячи человек.