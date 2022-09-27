Ярославль, , 12:45 — REGNUM В Ярославле состоялся суд над сотрудниками ярославской исправительной колонии №1. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Суд Https://pixabay.com

Уголовное дело по факту пыток было возбуждено в феврале 2021 года. Видео с издевательствами сотрудников ФСИН над заключённым было опубликовано в СМИ, запись была сделана на видеорегистратор. После избиений осужденный гражданин Грузии Важа Бочоришвили скончался.

Трое его истязателей — Вячеслав Шишкин, Сергей Гусарин и Сергей Кузьмин 26 сентября 2022 года были приговорены к реальным срокам. Шишкин и Гусарин получили по 3 года лишения свободы, Кузьмину суд назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Все трое также лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года и 6 месяцев.

Приговор в силу не вступил.

Читайте ранее в этом сюжете: Возбуждено новое уголовное дело по факту пыток в ярославской колонии