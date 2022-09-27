Екатеринбург, , 12:58 — REGNUM В Свердловской области восстановили подачу электроэнергии после аварии на электросетях. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании «Россети-Урал».

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Аварии были вызваны непогодой. На регион 26 сентября обрушились ливни и порывистый ветер, а после выпал снег. Без электричества тогда остались 11,3 тыс. жителей Сысертского, Белоярского районов и Каменска-Уральского.

Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы. К ликвидации последствий аварии привлекли более 180 энергетиков.