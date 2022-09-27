Донецк, 27 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Минеральное в Донецкой Народной Республике, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:10 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Минеральное: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 сентября ниевские каратели дважды обстреляли шахту в Горловке Донецкой Народной Республики.

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