Вена, , 12:42 — REGNUM Власти Саудовской Аравии ведут предварительную подготовку документов по созданию первой атомной электростанции (АЭС) в истории страны. Об этом, как сообщает официальное информационное агентство WAS, заявил министр энергетики королевства Абдельазиз бин Салман на полях 66-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, которая проходит в Вене.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил министр, проект по строительству АЭС позволит Саудовской Аравии активнее развивать свою стратегию по диверсификации источников энергии.

Он добавил, что в настоящий момент компетентные органы проводят оценку проекта, который будет позднее выставлен на международный конкурс.