Симферополь, 27 сентября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты

Через регион, по прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пройдёт атмосферный фронтальный раздел. Это спровоцирует на территории полуострова дожди, местами очень сильные, а также грозы. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Спасатели предупреждают о возможности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также — возможности подтопления территорий.