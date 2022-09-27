Щучанский район, Курганская область, 27 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Курганской области станцию Пивкино оборудуют платформу указателями для инвалидов по зрению. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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В нарушение закона на посадочных платформах станции Пивкино отсутствуют тактильные наземные указатели, предназначенные для безопасности инвалидов по зрению. Щучанский районный суд удовлетворил исковое заявление о возложении обязанности на железнодорожников устранить выявленные нарушения.

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