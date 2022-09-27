Сеул, 27 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. 27 сентября в Южной Корее ратифицировали соглашения о свободной торговле с Израилем и Камбоджей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Напомним, что Южная Корея подписала торговое соглашение с Израилем в мае 2021 года, а с Камбоджей — в октябре 2021 года.

«Правительство уведомит Израиль и Камбоджу о завершении всех надлежащих внутренних процедур и проведет с представителями даных стран консультации по поводу конкретных дат, когда документы вступят в силу», — заявили в министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.