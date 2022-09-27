Лондон, , 12:32 — REGNUM В Сеть выложили несколько страниц из личного дневника покойного актёра Алана Рикмана, известного по роли Северуса Снейпа в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом пишет издание The Guardian.

Алан Рикман в роли Северуса Снейпа [Цитата из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, «Warner Brothers» США, 2007 г

На опубликованных страницах дневника представлены рассуждения артиста о том, стоит ли сниматься в «Гарри Поттере» после операции из-за рака простаты. «Наконец-то согласился на съёмки в «Гарри Поттере и Ордене Феникса». Склониться к тому или иному решению было сложно. Выиграл тот аргумент, который сказал: «Доведи дело до конца. Это твоя история», — писал Рикман. Полный дневник актёра выпустят в октябре 2022 года под названием «С глубоким уважением: Дневники Алана Рикмана».

Напомним, Алан Рикман скончался 14 января 2016 года в результате стремительно протекающего рака поджелудочной железы. При жизни артист поучаствовал в создании более чем 70 кинопроектов.

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