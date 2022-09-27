Ульяновск, 27 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области вступил в силу обвинительный приговор в отношении местного жителя, которого осудили за убийство знакомого: в него выстрелили несколько раз из самодельного пистолета. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Перед судом предстал 57-летний безработный житель Николаевского района. Следствием установлено, что 11 апреля 2022 года во дворе одного в посёлке Николаевка во время ссоры он несколько раз выстрелил в знакомого из гладкоствольного самодельного пистолета. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

Во время обыска правоохранители обнаружили в доме фигуранта уголовного дела почти 800 грамм бездымного пороха, самодельный пистолет и свыше 450 спортивно-охотничьих патронов.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ»). Суд признал его виновным, назначив 11 лет колонии строгого режима и взыскав 800 тыс. рублей морального вреда в пользу супруги убитого. Приговор вступил в силу.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Инзенском районе Ульяновской области вынесен приговор по делу об убийстве местного жителя и поджоге дома с трупом. Под уголовное преследование попал сын убитого.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Ульяновской области вынесен приговор по делу об убийстве с использованием бутылки и утюга.

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