Лиссабон, , 12:30 — REGNUM Журналисты португальской газеты A Bola призвали оставить в запасе нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с Испанией. Об этом 27 сентября сообщается на сайте издания.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Меньше Роналду — больше Португалии», — говорится в заголовке, размещённом на первой полосе газеты.

В статье говорится, что 37-летний Роналду должен остаться на скамейке запасных, поскольку в нынешнем сезоне провёл на поле мало времени и забил мало голов.

Матч Португалия — Испания в групповом турнире Лиги наций пройдёт 27 сентября.

Напомним, Роналду является капитаном сборной Португалии. На его счету 117 голов в 190 матчах за команду.