Индианаполис, США, , 12:30 — REGNUM Храм Сатаны подала в суд на власти штата Индиана в связи с почти полным запретом абортов, утверждая, подобное развитие событий идет вразрез с религиозными правами ее последователей и нарушает американскую конституцию, сообщает The Hill.

Фелисьен Ропс. Сатана сеющий плевелы (фрагмент). 1882

Ответчиками по иску названы губернатор-республиканец Эрик Холкомб и генеральный прокурор штата Тодд Рокита. «Церковь», чья штаб-квартира находится в Салеме, штат Массачусетс, насчитывает, по словам руководства, 1,5 млн членов по всему миру, в том числе 11 300 членов в Индиане.

New York Post призывает не путать эту организацию с Церковью Сатаны или Поклонниками Сатаны. Члены «Храма Сатаны» не верят в библейского Сатану и не поклоняется ему. Напротив, они почитают «аллегорического сатану, описанного в эпической поэме [Джона Мильтона] «Потерянный рай», защитника личного суверенитета от диктата религиозной власти».

В Храме Сатаны своей миссией называют поощрение доброжелательности и сочувствия, отказ от тиранической власти, защиту практического здравого смысла, противодействие несправедливости и выполнение благородных задач. Организация известна тем, что борется за равный доступ к религиозным правам и бросает вызов институтам, которые устанавливают законы или обычаи, которые придерживаются только одной религиозной веры, в первую очередь христианства.