Барнаул, , 12:28 — REGNUM В Алтайском крае 59 призывников возвращены домой, так как в ходе проверки выяснилось, что они не соответствуют заявленным ранее Министерством обороны России правилам отбора. Информацию штаба по проведению мобилизационной кампании 27 сентября обнародовал телеграм-канал правительства региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заявления продолжают поступать. Мы проверяем каждое. Работает специальная комиссия, проводятся индивидуальные разбирательства. Там, где информация подтверждается (это происходит в единичных случаях), принимается решение о возвращении такого человека домой», — пояснил губернатор Виктор Томенко.

Примеры некорректной работы по призывникам в своем телеграм-канале привел глава сельского поселения Олег Боронин:

«Односельчанин пришел и говорит: сыну его в Барнауле (Октябрьский район) принесли повестку. Сыну односельчанина 47 лет, инвалид второй группы, срочную не служил, перенес сложную операцию на сердце, железяки в обеих ногах. Я не поверил, перезвонили в Барнаул — сын односельчанина факт получения повестки подтвердил. И вообще, вроде же как рядовой и сержантский состав обещали призывать тех, кому до 35 лет.

Но вот по нашей сельской территории многим из тех, кому принесли повестки, и кто относятся к рядовым и сержантам, больше 40 лет. Люди интересуются: они пьяные там эти повестки выписывают и списки составляют? В общем, надо бы порядок навести и не подставлять ни губернатора, ни президента. Но возрастные рамки — это же только одно из числа иных».

23 сентября в регионе на телефоне 122 открыта горячая линия, посвящённая разъяснению вопросов частичной мобилизации. Специалисты помогают разобраться во всех нюансах.

Как сообщало ИА REGNUM, новость о том, что 59 призывников Алтайского края, которые не соответствуют заявленным ранее Министерством обороны России правилам отбора, возвращены домой, опубликована не на официальном сайте Алтайского края, в телеграм-канале алтайского правительства с числом читателей чуть более 3400 человек, тогда как в регионе проживает более двух миллионов граждан.

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