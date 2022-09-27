Якутск, 27 сентября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Не все сотрудники организаций, которые находятся в списках тех, где предоставляют отсрочку, смогут избежать мобилизации. Об этом заявил 27 сентября военный комиссар Якутии Александр Авдонин, сообщили в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Перечень организаций, сотрудники которых не подлежат призыву по мобилизации, доведён до военных комиссариатов, но это не значит, что это все работники этих компаний и учреждений, подчеркнул он. По словам Александра Авдонина, теперь руководители таких организаций должны представить списки граждан и ходатайства в генеральный штаб.

«Призывная кампания проходит в плановые сроки в установленном порядке», — также отметил военный комиссар республики.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащих из Якутии обеспечат обмундированием, но на первое время им потребуются предметы гигиены, бельё и тёплые вещи. Александр Авдонин в том числе рекомендовал взять с собой туалетную бумагу, полотенца и бельё.