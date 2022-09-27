Ярославль, , 12:42 — REGNUM В Ярославле прошла встреча участников межрегионального проекта «Паспорт туриста Золотого кольца России», посвященная 5-летию проекта и 55-летию самого известного российского маршрута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

Пятилетие «Паспорта туриста Золотого кольца»

О проекте «Паспорт туриста Золотого кольца России» рассказали эксперты из мира туристической индустрии.

«Наша инициатива позволяет путешествующим по Золотому кольцу экономить в рамках своих поездок по городам, входящим в маршрут. А еще — выбирать для посещения самые интересные и качественные объекты», — сказала президент Межрегионального объединения туриндустрии «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

Пятилетие «Паспорта туриста Золотого кольца»

Замдиректора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко сообщил, что в начале декабря в Ярославле планируется представить мастер-план инфраструктурного проекта Большого Золотого кольца, который сейчас формируется совместно с проектным офисом Ростуризма. Ближайшие партнеры в инициативах развития — Ярославль, Кострома и Иваново.

Пятилетие «Паспорта туриста Золотого кольца»

Своё пятилетие отмечает и Союз городов Золотого кольца, штаб квартира которого находится в Ярославле.

«За 5 лет мы создали списки музеев на Золотом кольце, артлощадок. Сейчас доделываем реестр гостиниц, туроператоров, экообъектов, глэмпингов. Создали и единый календарь событий. Все это можно найти на нашем сайте, информация постоянно актуализируется», — сообщила Наталья Булах, исполнительный директор штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца.

Управляющая туристическим центром «Паспортный стол Золотого кольца» Юлия Смук пояснила, что паспорт — это и уникальный сувенир, и увлекательная игра. На каждом туристическом объекте-партнере проекта в документ ставят отметки и дарят сувениры. А ещё это система скидок, бонусов, бронирования без посредников. В отелях и хостелах скидки представляются на номер, где проживает владелец паспорта; в ресторанах — с суммы в чеке; в музеях льготы получают владелец паспорта и его спутники.

По словам обладательницы паспорта Алёны Сироченко, её семье из 3-х человек за одно путешествие на выходные таким образом удаётся экономить не менее 3 тысяч рублей.

Как отметил Александр Седухин, вице-президент МОТ «Золотое кольцо», владельцами паспорта туриста Золотого кольца стали уже почти 6000 человек, а в систему партнерства входят более 150 организаций, внимательно следящих за качеством работы друг друга.

В ходе бизнес-завтрака было объявлено о проведении фотоконкурса «Золотое кольцо 5/55», посвященного юбилею маршрута. Владельцам паспортов предлагают сфотографироваться с документом во время путешествия. Итоги конкурса подведут 21 ноября, когда отмечается День рождения Золотого кольца России.